Данные о 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались в свободном доступе. Утечка могла произойти в конце августа 2019 года.
По данным газеты
Как рассказал изданию основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, детальные персональные данные, а также подробная финансовая информация о клиентах оказалась в свободном доступе на специализированном заблокированном Роскомнадзором форуме.
Эксперт подчеркнул, что он проверил 240 записей из базы и «может подтвердить, что в них содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке».
При этом в кредитной организации «Коммерсант» заверили, что угрозы средствам клиентов нет, так как украденная информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов.
Ранее News.ru писал о том, что банковские данные физлиц многократно выросли в цене на чёрном рынке за первое полугодие 2019 года. Это может быть связано с ростом цены банковской тайны из-за увеличения спроса на банковские данные клиентов, хакерских атак и активизации работы кредитных организаций по борьбе с утечкой информации.
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