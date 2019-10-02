https://static.news.ru/photo/5b7cdfe6-cf8d-11e9-867f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин /News.ru

Данные о 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались в свободном доступе. Утечка могла произойти в конце августа 2019 года.

По данным газеты «Коммерсант» , это самая крупная в российском банковском секторе утечка персональных данных клиентов.

Как рассказал изданию основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, детальные персональные данные, а также подробная финансовая информация о клиентах оказалась в свободном доступе на специализированном заблокированном Роскомнадзором форуме.

Эксперт подчеркнул, что он проверил 240 записей из базы и «может подтвердить, что в них содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке».

При этом в кредитной организации «Коммерсант» заверили, что угрозы средствам клиентов нет, так как украденная информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов.

Ранее News.ru писал о том, что банковские данные физлиц многократно выросли в цене на чёрном рынке за первое полугодие 2019 года. Это может быть связано с ростом цены банковской тайны из-за увеличения спроса на банковские данные клиентов, хакерских атак и активизации работы кредитных организаций по борьбе с утечкой информации.