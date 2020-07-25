Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян

https://static.news.ru/photo/e9d73584-cded-11ea-84b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина граждан России нуждаются в помощи государства в связи с вызванным коронавирусом кризисом. Большинство планировали потратить выплаты на еду, показал опрос Сбербанка «Индекс Иванова».

Как сообщил РБК, больше всего граждан волнует не инфляция и падение рубля, а риски для здоровья.

Почти половина (45%) респондентов рассчитывали получить те или иные выплаты. При этом большинство (32%) — пособие в размере 10 тысяч рублей на ребёнка от трёх до 16 лет. Ещё 10% опрошенных рассчитывали на 5 тысяч рублей на ребёнка до трёх лет.

Отмечается, что большая часть этих выплат уйдёт на продукты. Средний россиян тратит более 38% на еду. Ещё 13% респондентов планировали потратить пособия на одежду, 9% и 7% — на товары для детей и дома.

Опрос зафиксировал слабое оживление потребительской активности в июне после снятия основных ограничений. Так, индекс потребительской уверенности вырос с минус 31% по сравнению с минус 36% в мае.

Кроме того, большинство опрошенных (64%) обеспокоены состоянием здоровья, а инфляция волнует меньше россиян, чем годом ранее — 45% во втором квартале по сравнению с 50% в 2019 году. Это же касается и ослабления рубля.

Сбербанк выпускает «Индекс Иванова» каждый квартал. В онлайн-опросе с 1 по 20 июня участвовали 2,3 тысячи совершеннолетних россиян до 65 лет в 164 населённых пунктах с населением от 100 человек. Погрешность исследования — менее 2%.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в правительство РФ предложение об увеличении доплат к пособию по безработице россиянам, у которых есть дети, и затем сохранении доплат на постоянной основе.

Депутат отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции в качестве господдержки было увеличение пособий по безработице. Россиянам с детьми, которые были уволены с 1 марта 2020 года, была назначена доплата на апрель, май и июнь в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка в семье.

Евгений Фёдоров считает, что такую меру поддержки уволенных родителей следует сохранить. Он полагает, что пособия облегчат финансовое положение россиян с детьми, которые оказались в сложной ситуации.