https://static.news.ru/photo/6bd9fbe6-eb47-11e9-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк ведёт диалог со Сбербанком по быстрым платежам. Кредитная организация начала работу по присоединению к этой системе, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она уточнила, что Сбербанк включился в процесс позднее остальных организаций. В связи с этим регулятор и банк вместе пытаются обеспечить максимально быстрые сроки подключения, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что крупные кредитные организации России по закону должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до 1 октября. Из-за того, что Сбербанк не успел подключиться вовремя, ему планнировалось направить предписание об устранении нарушения.