Центробанк ведёт диалог со Сбербанком по быстрым платежам. Кредитная организация начала работу по присоединению к этой системе, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она уточнила, что Сбербанк включился в процесс позднее остальных организаций. В связи с этим регулятор и банк вместе пытаются обеспечить максимально быстрые сроки подключения, передаёт
Ранее News.ru писал, что крупные кредитные организации России по закону должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до 1 октября. Из-за того, что Сбербанк не успел подключиться вовремя, ему планнировалось направить предписание об устранении нарушения.
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