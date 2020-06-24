Сбербанк и «Яндекс» прекратят сотрудничество по двум проектам

https://static.news.ru/photo/339c1ab4-b59c-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по проектам «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги».

Предварительно «Яндекс выкупит долю в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей, а Сбербанк получит «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. Отмечается, что окончательная сумма сделки будет зависеть от валютного курса и даты проведения сделки. Сделка запланирована на третий квартал 2020 года.

Сервис «Яндекс.Маркет» оценивается в 87,3 млрд рублей. Сбербанк владеет 45% сервисом. «Яндекс» намерен выкупить долю Сбербанка полностью. Доля «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» составляет 25% плюс один рубль. Сбербанк соответственно выкупит долю «Яндекса» в интернет-банке полностью. Таким образом «Яндекс» получит «Яндекс.Маркет», а Сбербанк станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги».

«Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 миллиарда рублей при общей оценке компании около 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки «Яндекс» консолидирует 100% «Яндекс.Маркета. Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» — 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль «Яндекс.Денег», а теперь станет единственным собственником компании, — приводят сообщение «Яндекса» в РИА Новости.

Как сообщают в агентстве, после сделки у «Яндекса» появятся новые инвесторы, в их число войдут «ВТБ Капитал», Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

В Яндексе пояснили, что сделка не повлияет на пользователей. Они смогут пользоваться сервисами как обычно.

«Яндекс.Деньги» продолжат работать для пользователей и партнёров в привычном режиме. На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью «Яндекса», а банковские карты «Денег» будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название, — отметили в «Яндексе».

В Сбербанке пояснили, что сделка связана с ростом «конкуренции между экосистемами банка и «Яндекса».

Конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение. Мы планируем остаться партнёрами с «Яндексом» в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям, — привели слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса в РБК.

Он отметил, что сделка позволит расторгнуть соглашения с «Яндексом» и снимет ряд ограничений.

Кроме того, в Сбербанке пояснили, что председатель правления Герман Греф в ближайшее время покинет совет директоров «Яндекс».

Ранее NEWS.ru писал, что в начале июня 2020 года компания «Яндекс» подтвердила намерение провести «реструктуризацию владения в совместных предприятиях» после публикации The Bell о намерении Сбербанка передать IT-компании свою долю в «Яндекс.Маркете» и полностью выкупить «Яндекс.Деньги».

В декабре 2019 года Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию», которая даёт право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании. В «Яндексе» уточнили, что «золотая акция» будет передана в фонд общественных интересов после его регистрации.