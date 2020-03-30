https://static.news.ru/photo/be50afaa-7297-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Сбербанка сообщили о запуске программы поддержки для индивидуальных предпринимателей, малого и микробизнеса. Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.

Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19, — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что аналогичную программу запустил и ВТБ. Первый займ в рамках программы поддержки был выдан 30 марта 2020 года.

По условиям банков, кредит смогут получить только те компании, которые ведут бизнес не менее года. Размер займа будет зависеть от численности сотрудников предприятия. Эту цифру будут умножать на шесть. Срок кредитования продлится до 1 октября.

NEWS.ru информировал ранее, что с апреля 2020 года Сбербанк начнёт отменять комиссию за переводы денег между регионами.