https://static.news.ru/photo/631912d2-6d72-11ea-bd85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительные финансовые проблемы могут ждать в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и её соседей. Сбалансированность бюджетов монархий Персидского залива могут обеспечить только высокие цены на нефть.

Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

По его словам, финансовые активы правительства Саудовской Аравии — золотовалютные резервы ЦБ плюс активы суверенных фондов минус правительственные долги — сократились и составляют всего 0,1% валового национального продукта. При этом в течение четырёх лет до 2018 года они составляли 50%.

Фиклинг отмечает, что за этот же период времени чистая величина финансовых активов шести монархий Персидского залива сократилась примерно на полтриллиона долларов, составив два триллиона.

Если пика в спросе на нефть не будет раньше 2040 года, оставшаяся сумма, по мнению экспертов МВФ, закончится к 2034 году. А если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, то эти активы закончатся ещё быстрее, и казна этих стран опустеет уже в 2027 году, — уверен колумнист.

Он считает, что даже если цена на нефть будет находится в диапазоне от $50 до $55, то всего через несколько месяцев Саудовская Аравия может оказаться в «невероятном кризисе». За ним последует отказ от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.

Монархии Персидского залива смогли оседлать замечательную волну богатства и усидеть на ней в течение примерно последнего полустолетия, однако любая волна, в конечном счете, разбивается, — уверяет колумнист.

По его мнению, нынешнего богатства будущие поколения правителей стран Персидского залива уже никогда не увидят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что падение спроса на энергоносители нанесло тяжёлый удар по американским нефтяным компаниям, многие из которых могут разориться, предупреждают местные аналитики. В годы «сланцевой революции» они активно брали кредиты, и срок их возвращения приближается. В затруднительное положение американские сланцевые добытчики попали ещё до начала пандемии COVID-19, так как цены на нефть в предыдущие месяцы последовательно снижались, потеряв 60% по сравнению с началом прошлого года.