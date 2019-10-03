Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно данным Росстата о зарплатах в регионах за январь — июль 2019 года, средняя ежемесячная заработная плата в России выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 263 рубля.

Первое место занял Центральный федеральный округ. Средняя зарплата там равна 58 898 рублей. Самая высокая зарплата была у москвичей — 91 451 рубль. Следом идут Московская (54 161 рубль) и...