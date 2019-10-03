Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд заявил, что глобальное предложение нефти может снизиться в том числе из-за проблем на рынке сланцевой нефти.

Отмечается некое падение спроса. А в связи с проблематикой на рынке сланцевой нефти и предложение может снизиться. Это необходимо иметь в виду, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее в рамках форума «Российская энергетическая неделя» министр энергетики РФ Александр Новак отметил замедление роста спроса на нефть.

Как писал News.ru, добыча сланцевой нефти в США за первое полугодие 2019 года выросла менее чем на 1%, что значительно ниже показателя роста за аналогичный период прошлого года (7%). Главными причинами замедления стали операционные проблемы — например, некоторые скважины были пробурены слишком близко друг к другу, что со временем привело к сокращению объёмов добычи. Запасы ряда месторождений оказались ниже предсказанных значений, а вызвавшие «сланцевый бум» технологии и инновации столкнулись с пределом в своём развитии.

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