https://static.news.ru/photo/88441306-e5bc-11e9-ab6d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд заявил, что глобальное предложение нефти может снизиться в том числе из-за проблем на рынке сланцевой нефти.
Отмечается некое падение спроса. А в связи с проблематикой на рынке сланцевой нефти и предложение может снизиться. Это необходимо иметь в виду, — цитирует министра РИА Новости.
Ранее в рамках форума «Российская энергетическая неделя» министр энергетики РФ Александр Новак отметил замедление роста спроса на нефть.
Как писал News.ru, добыча сланцевой нефти в США за первое полугодие 2019 года выросла менее чем на 1%, что значительно ниже показателя роста за аналогичный период прошлого года (7%). Главными причинами замедления стали операционные проблемы — например, некоторые скважины были пробурены слишком близко друг к другу, что со временем привело к сокращению объёмов добычи. Запасы ряда месторождений оказались ниже предсказанных значений, а вызвавшие «сланцевый бум» технологии и инновации столкнулись с пределом в своём развитии.