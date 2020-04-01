Saudi Aramco отправила на экспорт рекордное количество танкеров с нефтью

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Об этом сообщила национальная нефтяная компания Saudi Aramco, без указания на какие рынки и когда был отправлен груз.

Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума после выхода из соглашения ОПЕК+, которое истекло 31 марта. Источник в трейдинговых кругах сообщил ТАСС 1 апреля, что добыча нефти в королевстве уже превысила 12 млн б/с. За счёт переориентации поставок с внутреннего рынка добычу планируется увеличить до рекордных 12,3 млн б/с, а экспорт до 10,6 млн б/с.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота продолжает падать.

По состоянию на 1 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.

31 марта цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года, писал NEWS.ru.