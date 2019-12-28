https://static.news.ru/photo/d3c1c0fc-2b0e-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году самый высокий доход инвесторам принесли российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), а также акции российских компаний.

Из драгоценных металлов доход принёс палладий, подорожавший на 39% в рублях. Металл вырос в цене на фоне дефицита и высокого спроса со стороны автомобильной промышленности, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

Самую большую прибыль принесли долгосрочные выпуски, такие как еврооблигации Russia 43 и 30-летние ОФЗ 46020. Долларовая доходность еврооблигаций выросла на 33%, а ОФЗ принесли своим держателям 28% в рублях.

Также в уходящем году можно было заработать, сделав ставку на отдельные российские акции. Лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+89% в рублях), «Сургутнефтегаза» (+89%), «Россетей» (+78%), «Газпрома» (+67%) и «Норникеля» (+49%).

Ранее NEWS.ru писал, что для инвестиций достаточно и 5–10% от ежемесячного дохода, главное — делать это на регулярной основе. Далее вступает в силу магия сложных процентов — именно это тот секрет, который позволил заработать неплохие финансы тем, кто ещё с юности откладывал скромные деньги.