В юности тяжело прогнозировать свою жизнь на 5–10 лет вперёд и уж тем более задумываться о достойной старости. Человек живёт сегодняшним днём, торопится получить максимум жизненного опыта, взять от жизни всё. И на это требуется немало средств. Какие тут могут быть инвестиции?

Сказывается и тотально низкий уровень финансовой грамотности, и многие предубеждения, возникшие под влиянием старших, повидавших и денежные реформы, и гиперинфляцию, и волну популярности финансовых пирамид. Есть ли понимание процесса инвестиций у молодёжи и пользуются ли ими молодые люди — в материале News.ru.

В то же время инвестиции могут сыграть ключевую роль, позволив создать задел для более комфортного уровня жизни на склоне лет, ранее уйти на заслуженный отдых либо быстрее достичь заветных финансовых целей. Для этого достаточно лишь правильно подойти к вопросу своих личных трат: ликвидировать необязательные статьи расходов, научиться использовать скидки/акции, попробовать себя ограничить в том, что не вызовет серьёзных моральных терзаний. Иными словами, начать планировать личный бюджет и сберегать часть доходов.

Как считает руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, для инвестиций достаточно и 5–10% от ежемесячного дохода, главное — делать это на регулярной основе. Далее вступает в силу магия сложных процентов — именно это тот секрет, который позволил заработать неплохие финансы тем, кто ещё с юности откладывал скромные деньги.

Реинвестирование полученных доходов от инвестиций создаёт ту надбавку, которая позволяет сбережениям расти больше, чем в арифметической прогрессии. Это работает при условии, если вы сможете избежать многих подводных камней, которые, как и везде, в инвестировании также встречаются. Вячеслав Максименко руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

Основное правило, считает эксперт, — не использовать заёмные средства. Не брать кредит и не увеличивать объём инвестиций за счёт средств посредников. В этом случае неверный выбор финансовых инструментов или ухудшение настроений на рынке в целом могут не только нивелировать все предыдущие достижения, но и при самых неблагоприятных обстоятельствах оставить ни с чем горе-инвестора.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому важно понимать природу рынков и приобретаемых активов, благо что нехватки в обучающих ресурсах сейчас абсолютно нет. Лучше начать с наиболее простых инструментов, таких как облигации либо акции наиболее надёжных компаний, с расчётом получать дивиденды. А сложные и рискованные, такие как валюта, биржевые товары и производные ценные бумаги, отличающиеся более высоким размахом ценовых колебаний и непростыми для обывателей характеристиками, оставить для профессионалов.

Перед отбором активов в инвестиционный портфель стоит определить, какой вы инвестор — где вы по шкале доходность/риск.

В этом могут помочь инвестиционные консультанты либо бесплатные решения в Интернете. Стоит также учитывать, что на коротком временном отрезке сильно влияние случайных факторов, поэтому не стоит гнаться за новостями и бурно реагировать на краткосрочные резкие колебания котировок, — говорит Максименко.

В этой связи нужно ориентироваться на долгосрочный период, в течение которого фундаментальные свойства смогут обязательно себя проявить. Но спекуляции — дело трудное, даже у настоящих титанов Уолл-стрит бывают затяжные периоды провалов.

Однако для подавляющего большинства стоит быть только инвестором. В этом случае с высокой вероятностью действительно можно будет и достичь финансовых целей, и обеспечить достойную старость. Благо теперь с развитием финансовых технологий для этого уже достаточно скачать приложение на смартфон и использовать бонус в виде ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт), который для россиян подготовили власти.