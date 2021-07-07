Сам себе банкрот: должники активно признаются в несостоятельности

Россию накрывает волна банкротств. В 2021 году суды признали банкротами вдвое больше россиян, чем в первом полугодии прошлого года. Граждане, в отличие от компаний, самостоятельно инициируют данную процедуру. Признание в отсутствии возможности платить по счетам эксперты связывают не только с пандемией. NEWS.ru разбирался, чем сегодня банкротство привлекает россиян и какие негативные последствия оно несёт для должника.

В России ускорились темпы личного банкротства. В первом полугодии 2021 года число признанных судом банкротств составило почти четверть (23,7%) от всех личных банкротств в России.

Так, с января по июнь суды признали банкротами 88 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,1 раза выше, чем в первой половине 2020 года — тогда банкротами стали 42,7 тысячи россиян, свидетельствуют данные «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Для сравнения: за шесть месяцев 2020 года относительно того же периода 2019 года число банкротств выросло в 1,5 раза (с 29 тысяч до 42,7 тысячи).

Lidia Veles/NEWS.ru

В целом с момента запуска процедуры в 2015 году суды признали несостоятельными 370 тысяч человек. Замминистра экономического развития Илья Торосов, комментарий которого приводится в сообщении «Федресурса», связывает ежегодный рост личных банкротств в том числе с «ловушкой низкого старта». По его словам, институт банкротства постепенно становится более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадёжных долгов. Сама процедура небыстрая в отличие от внесудебного банкротства. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадёжными в предыдущие годы, указывает Торосов. Чиновник допускает, что впоследствии некоторое увеличение банкротств может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, с пандемией связана лишь часть банкротств граждан, однако в статистике она отражается не полностью. Банки активно реструктурировали кредиты, и должно пройти время от момента образования просроченного долга до банкротства, объясняет он.

Большую часть пандемийных банкротств мы увидим уже в III-IV квартале этого года, — ожидает Юхнин.

Граждане, как правило, сами инициируют своё банкротство (95% процедур по данным «Федресурса»), в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. В подавляющем большинстве случаев инициатором процедуры банкротства является должник, и в этом смысле опасаться тенденции роста зарегистрированных процедур несостоятельности в отношении граждан не стоит, считает арбитражный управляющий Михаил Кошкарев.

Именно должник, учитывая последствия признания его банкротом, принимает данное осознанное решение. Кредитные организации редко инициируют банкротство должников, особенно если речь идёт о потребительских кредитах, когда обязательства не обеспечены залогом имущества. Для кредитора обращение с заявлением о банкротстве должника связано с дополнительными издержками, возврат которых наряду с основным обязательством остаётся под вопросом. Михаил Кошкарев. арбитражный управляющий арбитражный управляющий

Резко возросшее в 2021 году число зарегистрированных банкротств физических лиц не стоит связывать с отменой ранее введённого моратория, считает эксперт.

Напомним, законодателем вводился мораторий в отношении компаний, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, в число которых вошло незначительное количество физлиц — индивидуальных предпринимателей (от общего числа обанкротившихся граждан). По мнению Кошкарева, увеличение числа банкротств связано с уже устоявшейся судебной практикой сравнительно молодой процедуры банкротства физических лиц, особенно если речь идёт об освобождении должника от обязательств, а также с ростом информирования потенциальных банкротов.

Здесь складываются в одно целое и фактор пандемии, и активная реклама банкротства, и отсутствие финансовой грамотности, которое и доводит людей до такой степени распоряжения своим имуществом. И количество банкротов-физлиц будет только увеличиваться — такими темпами оно может уже в этом году превысить 200 тысяч, особенно с учётом введения внесудебной процедуры банкротства. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Только за первое полугодие обанкротилось всего лишь на четверть меньше людей, чем за весь 2020 год, пусть и с поправкой на жёсткий локдаун и закрытые суды, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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Помимо всего вышеназванного, причиной тому послужило падение реальных доходов населения до уровня десятилетней давности вкупе с растущей инфляцией. У людей банально не остаётся денег на обслуживание долгов, объясняет Кричевский.

Вместе с тем специалисты предупреждают: далеко не все должники до конца осознают все последствия банкротства, а агентства, которые занимаются этим вопросом и привлекают людей предложениями по обнулению долгов посредством данного процесса, не считают нужным о них предупреждать.

А ведь среди таких последствий есть те, которые могут серьёзно усложнить жизнь уже в ближайшем будущем. Это, в частности, невозможность получить кредит в течение пяти лет, запрет на замещение некоторых должностей в руководящем составе компаний, пятилетнее вето на открытие юрлиц и ИП, распродажа имущества, перечисляет Кричевский. А теперь к ним добавилось и возможное изъятие единственного жилья должника.

Интересно, что внесудебное банкротство пока не так популярно у россиян. Новая бесплатная процедура, позволяющая подать заявление на банкротство через МФЦ, заработала меньше года назад. Она доступна только тем должникам, у которых нет постоянного дохода или имущества, годного к взысканию в счёт уплаты долга. При этом возможный к списанию долг ограничен 500 тысячами рублей.

В первые полгода 2021 года МФЦ получили 4,7 тысячи заявлений на внесудебное банкротство и вернули больше половины (52%). Запущено было 2,2 тысячи процедур. Всего с сентября 2020 года стартовало четыре тысячи процедур внесудебного банкротства, из которых завершились 1,7 тысячи.

Ранее сообщалось, что количество банкротств физлиц в России в первом полугодии этого года увеличилось в 1,8 раза, или на 80%. По данным Центробанка на 1 июня, долги россиян с просрочкой более 90 дней превысили 1 трлн рублей. Это 4,8% от общего объёма взятых кредитов.

По оценкам экспертов, по итогам текущего года признать несостоятельными могут более 178 тысяч россиян.