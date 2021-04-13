В 2021 году могут обанкротиться 178 тысяч россиян

Признать несостоятельными по итогам 2021 года могут 178,5 тысячи россиян. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Данные аналитиков сервиса по поиску арбитражных управленцев для банкротства FreshStart приводят «Известия».
По информации специалистов, ежегодно число россиян-банкротов
Также среди факторов роста числа несостоятельных россиян называют повышение информированности населения о возможности избавления от долгов и потенциал по банкротству граждан, пока ещё не вполне исчерпанный в РФ.
Ранее стало известно, что что в России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Таким образом, пенсии россиян оказались под угрозой, об этом писал NEWS.ru.