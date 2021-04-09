Глубокое погружение: выбраться из долговой ямы стало сложнее

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы погасить просроченные обязательства по кредитам. В 2020 году этот срок вырос на три месяца, а судя по продолжающемуся росту средней суммы просрочки, 2021 год не принесёт облегчения неудачливым заёмщикам. В банки и МФО россияне обращаются явно не от хорошей жизни. Однако не только падение доходов сделало долговую яму глубже, говорят эксперты.

Российским должникам в среднем требуется 15 месяцев на выплату просроченных займов, подсчитала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Средний срок выплаты проблемных долгов в стране вырос, сообщает РБК .

По данным Росстата, которые использовала НАПКА в своих расчётах, средний доход на душу населения в прошлом году составил 35,4 тысячи рублей в месяц. В рамках исследования ассоциация брала ситуацию, когда должник выделяет на погашение долга четверть своего ежемесячного дохода.

В среднем для расплаты с кредиторами россиянам требовалось как минимум 15 месяцев, тогда как в 2019 году — 12. Таким образом, за год пандемии срок расплаты по проблемным долгам увеличился на три месяца. При этом средняя сумма задолженности выросла почти на треть — 29,3%, достигнув 128 тысяч рублей.

В 2021 году эта цифра продолжает расти. В первом квартале средний размер неоплачиваемого долга увеличился ещё на 7,5% до 137,6 тысячи рублей, что является максимумом за четыре года. Данный показатель в расчёте на одного должника оценивался исходя из объёма просроченных обязательств, которые коллекторы взыскивают по агентским договорам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судя по всему, растёт просрочка по кредитным картам, микрозаймам и быстрым кредитам, то есть по самым дорогим видам кредитования, замечает независимый финансовый консультант Наталья Смирнова.

Как правило, человек обращается за «быстрыми» деньгами по причине отсутствия заначки на чёрный день, а также страховки по базовым рискам — это имущество, ответственность и жизнь. Многих проблем можно было бы избежать, банально создав «подушку безопасности» (объём накоплений не должен быть меньше суммы трёх месячных расходов), а также застраховав имущество, риски причинения ущерба третьим лицам, своё здоровье и, конечно, жизнь. Наталья Смирнова независимый финансовый консультант независимый финансовый консультант

Пока же всё говорит о том, что россияне с головой погружаются в долговую яму. По данным ЦБ, на 1 марта 2021 года задолженность населения перед банками достигла 20,8 трлн рублей. С начала года она выросла почти на 800 млрд рублей, а за весь прошлый год — на 2,4 трлн рублей, или на 13,6%. Объём просроченных физлицами кредитов за прошлый год увеличился почти на 168 млрд рублей, или на 22%. Рекордно выросло и число просроченных микрозаймов. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам февраля этот показатель составил 5,4 млн. При этом почти вдвое выросло количество банкротств физических лиц. За три месяца 2021 года банкротами себя объявило более 40 тысяч россиян, что на 80% больше, чем весной 2020 года.

Сказать, что пандемия — это первопричина такой печальной ситуации с кредитами в стране, нельзя, но именно она выступила катализатором ускорения роста просроченной задолженности и массового кредитования, комментирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Ещё свеж в памяти март 2020 года, когда гражданам было выдано около триллиона рублей кредитов, и этот показатель оставался рекордным до октября, когда произошёл всплеск спроса на льготную ипотеку из-за страха закрытия программы. Только на текущий момент у приставов уже скопилось дел почти на два триллиона рублей, а к концу года показатель может вырасти ещё на четверть — в суды пойдут дела по ипотечным просрочкам, а мораторий на выселение уже снят. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, россияне брали кредиты не только из-за ухудшения финансового положения, но и из-за опасений дальнейшей девальвации рубля и роста цен на недвижимость и автомобили. Этим, в частности, объясняется повышенный интерес к автокредитам и ипотеке, говорит он. Но если покупка недвижимости была обоснована низкими ставками и льготной программой ипотеки под 6,5%, то автокредиты граждане брали, так как боялись подорожания авто. В пик спроса (июль — сентябрь 2020 года) даже был отмечен определённый дефицит автомобилей популярных марок в базовых комплектациях, напоминает Деев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году ситуация с кредитами и задолженностью должна измениться в лучшую сторону, считает эксперт.

Благодаря растущим процентным ставкам по кредитам спрос на ипотеку и автокредиты сокращается, банки очень серьёзно подходят к оценке кредитоспособности заёмщиков и ограничивают их выдачу гражданам с высоким уровнем долговой нагрузки. Кроме того, по мере выхода российской экономики из кризиса будет меняться ситуация со средним уровнем зарплат в стране. Постепенное восстановление доходов населения приведёт к снижению уровня задолженности граждан, срок выплат по проблемным кредитам будет постепенно сокращаться. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Алексей Кричевский, напротив, считает, что ждать улучшений в текущем году, особенно с учётом растущей политической напряжённости, по меньшей мере наивно.

Возможно, какие-то разовые популистские меры для снижения долгового бремени и будут приняты, но это будет сделано только ради лишнего пиара перед выборами — столько слухов и предложений по кредитной амнистии ещё не было никогда, — говорит эксперт.

Тем, кто уже попал в яму, эксперты ни при каких обстоятельствах не советуют влезать в новые долги, чтобы покрыть старые. Срок в 15 месяцев можно сократить либо через снижение потребления, либо через увеличение доходов, полагает Кричевский. По его словам, если первый вариант выглядит слишком жёстким, то второй более чем реален — найти подработку на один или два выходных на сегодняшний день не такая большая проблема.

Наталья Смирнова тоже рекомендует найти дополнительные источники дохода. Это могут быть, к примеру, налоговые вычеты (если есть официальный доход), а также продажа имущества (старая техника, домашняя утварь, вещи — всё то, что не используется, но не приносит денег).

При возникновении финансовых затруднений, ещё до появления просрочки, можно обратиться в банк с просьбой о реструктуризации долга, чтобы какое-то время платить только проценты, пока финансовая ситуация не улучшится. Ещё один вариант (при условии отсутствия просрочки) — взять один большой кредит на более долгий срок под меньшую ставку, чтобы им перекрыть все дорогие краткосрочные займы, — говорит финансовый консультант.

Если шансов на решение финансовых проблем в ближайшей перспективе нет, выход один — банкротство. Внесудебная процедура банкротства для должника абсолютно бесплатна, если долг не превышает 500 тысяч рублей, отмечает Смирнова.

Однако по мнению Кричевского, банкротство — худший из выходов, поскольку на пять лет для гражданина закрываются двери в кредитные организации и возможность начать свой бизнес, оформив юридическое лицо.