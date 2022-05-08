С начала спецоперации военные расходы России выросли на 30–40%

Боевая работа танкистов и мотострелков ВС РФ / Фото Станислав Красильников/ТАСС

Военные расходы России с начала спецоперации на Украине выросли на 30–40%. Основную часть повышенного финансирования составляют надбавки к зарплатам военнослужащих, рассказал радио «Говорит Москва» член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Процентов 70 расходы такие, которые были независимо от спецоперации. А дополнительно процентов 30–40 расходов, да, есть, но они предусмотрены статьями Министерства обороны, — сказал парламентарий.

Он также раскритиковал заявление главного редактора портала на военную тематику SOFREP Шона Спунтса о том, что расходы России на спецоперацию составляют около 900 млн рублей в сутки. По словам депутата, зарубежные СМИ значительно завышают военные расходы РФ, он расценил это как элемент информационной войны против России.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что в 2021 году военные расходы в мире составили более $2 трлн. Россия по объёму расходов ($65,9 млрд) оказалась на пятом месте после США, Китая, Индии и Великобритании.