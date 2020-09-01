Рублёвое похолодание: как российская валюта переживёт наступающую осень

Курс рубля осенью может снизиться по сравнению с текущим уровнем, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Летний сезон российская валюта завершила в минусе, потеряв за три месяца более 5% к доллару и 13% к евро. Эксперты объясняют такое ослабление снижением экспорта энергоносителей, а также политикой Банка России, который резко уменьшил размер своей ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательность российских бумаг для иностранных инвесторов. Сколько будет стоить рубль осенью — в материале портала.

Осенние торги на Мосбирже начались укреплением рубля. В первой половине дня он смог отыграть у доллара 50 копеек, в результате чего американская валюта опустилась ниже 74 рублей.

Несмотря на рост в последнюю неделю, в целом, три летних месяца для нацвалюты завершились заметным ослаблением — она потеряла к доллару порядка 4 рублей — более 5%. К евро потери оказались ещё больше — свыше 10 рублей или 13%. Худшим месяцем стал июль — минус 4% к доллару и 9% к евро. Это было самое большое падение с мартовского обвала, спровоцированного мировым кризисом и резким снижением стоимости нефти. Самым низким уровнем лета стала отметка 76 рублей за доллар, достигнутая 26 августа. Правда после этого российская валюта отыграла все августовские потери.

Летом против рубля играли сезонные факторы, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Во-первых, нет отопительного сезона, поэтому падает экспортная выручка «Газпрома». Второй фактор — выплата компаниями дивидендов. Она происходила в рублях, и часть из них иностранные держатели акций конвертировали в валюту. Третья причина — геополитическая, а именно ситуация в Белоруссии. Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал» инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Столь сильное падение к евро, по сравнению с долларом, эксперт объяснил тем, что сама американская валюта заметно ослабла по отношению к европейской. Таков результат более мягкой политики ФРС США.

Управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко также обращает внимание на выплату дивидендов и снижение экспортной выручки. Он напоминает, что Россия, как участник соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, была вынуждена сдерживать своё производство и уменьшать продажу сырья за рубеж.

Также против рубля сыграло снижение ставки Банка России. ЦБ других развивающихся стран агрессивно смягчали свою политику ранее, а летом «отдыхали», в то время как Центробанк РФ растянул этот процесс по времени. В июле также вернулись на повестку дня санкционные риски, вызвав распродажи на долговом рынке. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Ставка на снижение

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс Банка России на смягчение денежно-кредитной политики стал одной из основных причин ослабления рубля, полагают эксперты. Напомним, Центробанк на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заметно уменьшил размер своей ключевой ставки. Особенно резким стало снижение в июне с 5,5% до 4,5% — максимальное за последние пять лет. В июле регулятор уменьшил ставку до 4,25%.

Ранее, когда во всём мире началось снижение процентных ставок, российские облигации федерального займа (ОФЗ) показывали неплохую доходность и были очень интересны инвесторам, которые активно их покупали, отмечает главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин. Он пояснил, что таким образом в Россию приходили дополнительные объёмы валюты, что поддерживало рубль. В результате снижения ставки ЦБ РФ это преимущество растаяло.

Допустим, крупный иностранный игрок занимает в своём Центробанке доллары на три года под 1% годовых. Он конвертирует их в рубли и вкладывает уже под 7% в российские ОФЗ — раньше доходность была именно такая. Единственный риск здесь, что рубль может обесцениться, но вряд ли это будет больше 21% дохода, полученного за три года. Однако, если доходность снижается до 4% — риск становится выше, и инвестиции уже не так привлекательны. Максим Шеин главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» главный инвестиционный стратег «БКС Брокер»

Доля иностранцев в российских ОФЗ в июле снизилась на 0,8 п.п. до 29,8%, следует из материалов Банка России.

На рубль помимо экономических факторов давят также геополитические риски, отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

События в Белоруссии заставляют иностранных инвесторов нервничать, в связи с чем наблюдаются распродажи российской валюты. Этот фактор перевешивает глобальное ослабление доллара по индексу DXY, который опустился ниже 92 пунктов впервые с мая 2018 года на фоне нулевых ставок в США и масштабной программы количественного смягчения. Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

И снова США

imago-images.de/Global Look Press

Снижение курса рубля не остановил также рост мировых цен на нефть — за лето баррель эталонного сорта марки Brent подорожал на $8 (более 20%) и поднялся выше $45.

Подорожание нефти всё же немного поддержало рубль, иначе российская валюта провалилась бы ещё сильнее, считает Сергей Суверов. Максим Шеин, в свою очередь, отмечает, что рубль уже меньше зависит от стоимости сырья, по сравнению с прошлыми годами. По его словам, осенью нефтяные котировки также вряд ли смогут заметно поддержать российскую валюту.

Мировые цены на сырьё растеряли динамику восстановления, но небольшой рост всё же возможен отмечает Алексей Кириенко.

Нефть сейчас чувствует себя намного слабее, чем можно было ожидать при текущих ценах на фондовых рынках и динамике доллара. Судя по всему, инвесторы ждут более чётких сигналов со стороны баланса спроса и предложения. Дальнейшее ослабление доллара обещает качнуть маятник спроса на нефть в сторону роста и потенциально способна поднять котировки к $50 до конца года, — считает экономист.

И всё же основным фактором, определяющим курс рубля этой осенью, будут не цены на нефть. На первый план могут выйти выборы президента США, которые должны состояться в начале ноября.

Если выиграет Джо Байден, риски для рубля усилятся и может быть дополнительное движение вниз. Сезонные факторы, которые летом толкали рубль вниз, уйдут. Останутся другие традиционные факторы — решение по ставке Банка России, политика ФРС, цены на нефть, — отметил Сергей Суверов.

По мнению эксперта, осенью можно ожидать небольшого ослабления рубля — до 74-77 за доллар. Евро может достичь отметки 90 рублей, но только, в случае неблагоприятного геополитического фона.

Максим Шеин считает, что основное влияние на рубль в ближайшие месяцы будет идти от внешних рынков. До президентских выборов в США доллар может подняться выше 76 рублей, считает эксперт.

Рынок ожидает ослабления рубля. Если кто-то сейчас будет заключать сделку о продаже долларов через год, цена будет установлена на 5% дороже, чем сейчас. То есть рынок закладывается на то, что рубль будет терять в год порядка 5%, — пояснил экономист.

Российская валюта за прошедшие месяцы накопила впечатляющий потенциал для роста, отмечает Алексей Кириенко, однако, воспользуется она им или нет зависит от угрозы санкций и геополитики.

Если всё останется на уровне предвыборных угроз, доллар способен уйти ниже 70 рублей уже в этом году. Если нет — может оказаться выше 80 довольно быстро. Второй вариант вероятнее — осень, скорее всего, принесёт новые негативные макроэкономические сюрпризы, что негативно скажется на курсе всех периферийных валют, включая рубль. В свою очередь, достижение психологической отметки в 100 рублей за евро также является лишь вопросом времени, — считает специалист.

Зато в 2021 году российская валюта вполне может укрепиться и достичь уровня 65 рублей за доллар, считает Денис Иконников. По его мнению, этому будет способствовать рост цен на нефть, которые могут подняться выше $60 за баррель на фоне сделки ОПЕК+ и восстановления спроса на «чёрное золото» после окончания пандемии.