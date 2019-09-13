Рубль постепенно повышается к доллару и снижается к евро из-за коррекционного роста европейской валюты на Форексе в район $1,11.
Курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск 13 сентября текущего года потерял 12 копеек, снизившись до 64,58 рубля, курс евро прибавил 9 копеек, увеличившись до 71,68 рубля, говорится на официальном сайте
Нефть подешевела на 0,03% — до $60,36 за баррель по марке Brent.
Ранее News.ru сообщал, что американский доллар опустился в ходе торгов на МосБирже ниже 65 рублей за единицу впервые с 13 августа текущего года. Российская валюта укрепляется на фоне стабилизации торговых отношений между США и КНР и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.