https://static.news.ru/photo/33e7d1c4-6e36-4568-ba74-e05872cb6832_660.jpg Фото: wikipedia.org/Павел Андрющенко/СС0

Рубль постепенно повышается к доллару и снижается к евро из-за коррекционного роста европейской валюты на Форексе в район $1,11.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск 13 сентября текущего года потерял 12 копеек, снизившись до 64,58 рубля, курс евро прибавил 9 копеек, увеличившись до 71,68 рубля, говорится на официальном сайте Московской Биржи .

Нефть подешевела на 0,03% — до $60,36 за баррель по марке Brent.

Ранее News.ru сообщал, что американский доллар опустился в ходе торгов на МосБирже ниже 65 рублей за единицу впервые с 13 августа текущего года. Российская валюта укрепляется на фоне стабилизации торговых отношений между США и КНР и увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.