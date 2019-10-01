https://static.news.ru/photo/33e7d1c4-6e36-4568-ba74-e05872cb6832_660.jpg Фото: wikipedia.org/Павел Андрющенко/СС0

Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов. Это следует из данных Московской Биржи.

Так, курс доллара расчётами «завтра» на 10:02 мск 1 октября рос на 18 копеек — до 65,04 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 70,8 рубля.

На старте торгов доллар дорожал к рублю на 10 копеек, евро — на 2 копейки.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,32% — до 59,44 доллара за баррель.

По итогам заседания 17–18 сентября Федеральная резервная система США ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75–2% с 2–2,25% годовых.

Как ранее писал News.ru, 30 сентября курс рубля на фоне укрепления доллара на международном рынке форекс усилил снижение к доллару. Валюта впервые с 12 сентября поднялась выше 65 рублей.