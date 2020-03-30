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Финансисты заявили, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа доллар и евро стали умеренно повышаться на Московской бирже.

Рубль стал менее активно слабеть к бивалютной корзине, чем до разговора лидеров двух стран. Так, курс доллара составил 79,82 руб. Это на 99,75 копеек выше, чем уровень закрытия предыдущих торгов. Евро подорожал на 17,75 копейки, его курс составляет 87,97 рублей.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили , что участники рынка снизили активность в ожидании уточняющих деталей по разговору лидеров России и США.

NEWS.ru писал, что Путин и Трамп затронулитему рынка нефти, а также ситуацию с распространением коронавируса. Пресс-служба российского лидера заявила, что политики договорились о двусторонних консультациях на счёт рынка нефти по линии министров энергетики.

Политолог Фёдор Лукьянов считает, что основной тему в общении Путина и Трампа была ситуация на нефтяном рынке. Он подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран стали неожиданностью.