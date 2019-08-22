https://static.news.ru/photo/2306cd9e-c4b5-11e9-a567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курс рубля слабеет в парах с долларом и евро в начале дня. Это следует из данных Московской биржи. При этом российский рынок акций немного усилил снижение по основным индексам после старта торгов.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:02 мск четверга растёт на 8 копеек — до 65,83 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 72,96 рубля. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск четверга снижается на 0,13% — до 2670,37 пункта, индекс РТС — на 0,23% — до 1277,22 пункта. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижался на 0,06%, индекс РТС — на 0,05%.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3% — до 60,12 доллара за баррель.

По оценкам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в ближайшие дни российская валюта будет находиться в диапазоне 65,5–66,8 рубля к доллару и 72,5–73,5 рубля к евро.

Стабилизация цен на нефть началась во вторник, 20 августа, после значительного роста в понедельник. Управляющий партнёр VM Markets Стивен Иннес считает, что «спокойный тон» рынкам задало продление Соединёнными Штатами действия лицензий для китайской компании Huawei на закупку оборудования у американских предприятий, писал News.ru.