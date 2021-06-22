Рубль может выйти на допандемийные показатели

Непростая мировая ситуация и рост цен на чёрное золото не дает укрепиться доллару по отношению к рублю. Это позволит российской валюте в ближайшее время улучшить свои позиции. Об этом пишет «Российская газета».

По прогнозам экспертов, рубль сможет выйти на допандемийные показатели в ближайшие месяцы. При этом допускается возможность санкционного давления по отношению к «Северному потоку — 2» и причастных к нему компаниям. Но подобные меры не окажут существенного влияния на укрепление российской валюты.

Рост цен на нефть не привел к сильному изменению курса, однако с учетом возможного подорожания нефти до 85 долларов за баррель ожидается, что доллар может просесть на 9% относительно нынешнего курса в районе 73 рублей. Тогда доллар будет стоить чуть больше 66 рублей, что будет соответствовать показателям начала 2020 года, отмечают эксперты.

Основными ориентирами для России в ближайшее время могут стать курс евро и цена на нефть. Если курс евро относительно рубля остается высоким, это поможет рублю постепенно укрепляться против доллара. Кроме того при сохранении подобной тенденции возрастет уверенность у международных инвестиционных фондов в отношении рубля.

Ранее аналитики предсказали стремительный взлёт рубля. По мнению аналитиков, курс рубля стал расти, как и биржевые индексы. Рубль может совершить прорыв года, а доллар — опуститься ниже психологической отметки.