Роструд дал разъяснение о льготах за работу на Севере в 2021 году

Средняя оплата труда на Севере согласно данным Росстата составляет 110 тысяч рублей в месяц. Зарплата составляется с учётом районных коэффициентов 200% и специальной северной надбавки, размер которой увеличивается вместе со стажем, сообщает «РГ» со ссылкой на Роструд.
С момента устройства на работу на Крайнем Севере у работника
Также работники Крайнего Севера имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 24 дня. Рабочая неделя для женщин в таких регионах длится 36 часов, но зарплата начисляется как за 40-часовую.
Если работник приехал из другого региона, работодатель обязан выплатить ему единовременное пособие в размере двух месячных окладов. Также пособие в размере половины оклада полагается каждому члену семьи приехавшему на работу сотрудника. Помимо этого оплачивается стоимость проезда, провоз багажа не свыше пяти тонн и предоставляется отпуск длительностью семь дней, чтобы человек мог обустроиться.
Как сообщалось ранее, молодые жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий должны получать надбавки к зарплате до 35 лет в соответствии с нормами вступившего в силу закона о молодёжной политике. Соответствующий запрос председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева направила главе Минтруда Антону Котякову.