Роструд дал разъяснение о льготах за работу на Севере в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e076d16c-b06d-11eb-8c73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя оплата труда на Севере согласно данным Росстата составляет 110 тысяч рублей в месяц. Зарплата составляется с учётом районных коэффициентов 200% и специальной северной надбавки, размер которой увеличивается вместе со стажем, сообщает «РГ» со ссылкой на Роструд.

С момента устройства на работу на Крайнем Севере у работника возникает право на 10%-ную надбавку, но только после полугода работы. Каждые полгода эта надбавка увеличивается на 10% до достижения 100% заработка. Северная надбавка также выплачивается после года работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и устанавливается в размере 50%.

Также работники Крайнего Севера имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 24 дня. Рабочая неделя для женщин в таких регионах длится 36 часов, но зарплата начисляется как за 40-часовую.

Если работник приехал из другого региона, работодатель обязан выплатить ему единовременное пособие в размере двух месячных окладов. Также пособие в размере половины оклада полагается каждому члену семьи приехавшему на работу сотрудника. Помимо этого оплачивается стоимость проезда, провоз багажа не свыше пяти тонн и предоставляется отпуск длительностью семь дней, чтобы человек мог обустроиться.

Как сообщалось ранее, молодые жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий должны получать надбавки к зарплате до 35 лет в соответствии с нормами вступившего в силу закона о молодёжной политике. Соответствующий запрос председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева направила главе Минтруда Антону Котякову.