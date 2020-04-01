Росстат: реальный размер средней пенсии в РФ вырос в феврале на 3,3%

https://static.news.ru/photo/46bd2f8a-741e-11ea-ba1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Росстата, реальный размер средней пенсии в России в феврале 2020 года по сравнению с февралём прошлого года с поправкой на инфляцию вырос на 3,3%.

Средняя пенсия в номинальном выражении составила 14 тысяч 924 рубля — на 5,7% больше, чем в 2019 году.

Средний размер пенсий в январе 2020 года составил 31,9% от средней начисленной заработной платы по стране. В январе 2019 года показатель составлял 33,4%.

Как ранее писал NEWS.ru, индексация социальных пенсий проведена 1 апреля, повышение затрагивает приблизительно четыре миллиона россиян.