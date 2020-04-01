Росстат: реальный размер средней пенсии в РФ вырос в феврале на 3,3%

По данным Росстата, реальный размер средней пенсии в России в феврале 2020 года по сравнению с февралём прошлого года с поправкой на инфляцию вырос на 3,3%.
Средняя пенсия в номинальном выражении составила 14 тысяч 924 рубля — на 5,7% больше, чем в 2019 году.
Средний размер пенсий в январе 2020 года составил 31,9% от средней начисленной заработной платы по стране. В январе 2019 года показатель составлял 33,4%.
Как ранее писал NEWS.ru, индексация социальных пенсий проведена 1 апреля, повышение затрагивает приблизительно четыре миллиона россиян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен