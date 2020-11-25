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Росстат рассказал о темпах инфляции в России

19:17, 25 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третью неделю подряд инфляция в России сохраняется на уровне 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве сообщили об этом после анализа инфляции за период с 17 по 23 ноября. При этом, с начала ноября потребительские цены выросли на 0,6%, с начала года - на 3,9%, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в годовом выражении инфляция на 23 ноября (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) находится на уровне 4,32%.

Ранее счётная палата РФ предупредила о возможности увеличения темпов роста цен до конца 2020 года. В ведомстве считают, что на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции.

Как писал NEWS.ru, с начала нынешнего года российский рубль существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта вообще обновила шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт.

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