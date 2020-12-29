Росстат подсчитал, как изменилась за год цена оливье и селёдки под шубой

https://static.news.ru/photo/3c47959a-49f2-11eb-8948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Стоимость набора продуктов для салата оливье к новогоднему столу повысилась за минувший год на 6,14%, а для селёдки под шубой — на 7,4%. Такие данные обнародованы в традиционных расчётах Росстата.

Статистическое ведомство исходило из того, что для приготовления оливье потребуется по 400 граммов варёной колбасы, картофеля и маринованных огурцов, 380 граммов зелёного горошка, по 200 граммов майонеза и моркови, 100 граммов репчатого лука и четыре куриных яйца. В среднем по России покупка необходимых продуктов в ноябре текущего года составила 386,6 рубля за 2,3 килограмма, подсчитали в Росстате. Годом ранее можно было потратить 364,24 рубля.

Для приготовления селёдки под шубой аналитики предусмотрели 400 граммов картофеля, 350 граммов сельди, по 300 граммов свёклы и майонеза, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и два куриных яйца. Стоимость продуктов для салата в ноябре оценивалась в 169,27 рубля за 1,7 килограмма. В 2019 году в магазинах приходилось оставлять в среднем 157,61 рубля.

Рост стоимости самых дорогих ингредиентов — варёной колбасы и сельди — составил 1,69% и 1,55% соответственно. Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца, — цитирует сообщение Росстата РИА Новости.

Как и в прошлом году, дешевле всего приготовить оливье имеют возможность жители Белгородской области, а селёдку под шубой — Мордовии. Самые дорогие салаты для новогоднего стола получатся на Чукотке.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина привела несколько иные параметры «индекса Оливье». Она оперировала двумя килограммами ингредиентов для салата. Тем не менее, по её словам, их стоимость выросла на 6,8%. В 2020 году, отметила руководитель Центробанка, рост цен на такие продукты опережает уровень инфляции, которая, как ожидается, не превысит 4,9%. С начала текущего года по 21 декабря она составила 4,8%.