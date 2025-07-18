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18 июля 2025 в 18:29

Салат, который я ем даже в 3 часа ночи! Проще некуда! Рецепт-хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Датский» — свежий, яркий и невероятно простой! Этот салат — мое ночное спасение, когда хочется чего-то вкусного, но легкого. Сочетание сладкой свеклы, нежной сельди и пикантной заправки создает идеальный баланс, а готовится он буквально за пять минут!

1–2 отварные свеклы нарезаем тонкой соломкой. 1 луковицу шинкуем полукольцами и маринуем 5 минут в смеси 2 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. сахара — это уберет горечь. Филе одной сельди режем кубиками.

В салатнике соединяем свеклу, сельдь, 1 банку зеленого горошка (без жидкости) и маринованный лук (воду сливаем). Добавляем горсть рубленого укропа и зеленого лука.

Готовим заправку: смешиваем 3 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. адыгейской соли и 1 ч. л. зернистой горчицы. Поливаем салат и аккуратно перемешиваем.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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