Россияне стали пить больше шампанского

Продажи шампанского и игристых вин в России в июле продолжили расти, продажи вина и водки — снижаться, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Продажи шампанского по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7,5%. А вот водку покупали реже, чем раньше — меньше на 2,2%. Продажи вина снизились ещё больше — на 3,1%.

Всего с начала года продажи шампанского и игристых вин в годовом выражении выросли в России на 9,4%. Водки продано на 3,6% меньше. Также выросли продажи коньяка на 3%. Продажи слабоалкогольных напитков — с содержанием спирта не более 9% — за семь месяцев выросли на 34,6%. Эти данные не учитывают продажи пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого, более 16,5%, алкоголя до 21 года. В ведомстве подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

В настоящее время предложения Минздрава проходят оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине». Документ также должны рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности правительства. На ней и будет принято решение о внесении проекта в Госдуму.