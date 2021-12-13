Россияне смогут выбрать страховую компанию при оформлении кредита

Россияне смогут не только выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять её уже после одобрения займа без ухудшения условий по нему, пишут «Известия». С таким предложением выступили в Федеральной антимонопольной службе. При этом банки обяжут давать клиентам полный список страховых организаций, с которыми может быть заключён договор при оформлении займа. Сами же финансово-кредитные организации не смогут давать привилегии при заключении договоров с определёнными страховыми компаниями.

Банки должны будут предоставлять заёмщикам информацию о том, какие страховые компании подходят для заключения договора кредитования и какой рейтинг организации считается минимально допустимым. Требованием для одобрения выбранной потребителем компании станет наличие у неё определённого рейтинга в одном из четырёх российских рейтинговых агентств.

Клиентов также начнут информировать об изменении процентной ставки по займу и ухудшении других условий, если страховая компания не будет соответствовать требованиям кредитной организации. Эти правила устанавливает проект постановления правительства, предлагаемый ФАС.

Кроме того, банки не смогут устанавливать преимущества для заёмщика при покупке полиса у определённой страховой компании, если те же условия не распространяются на другие организации, соответствующие требованиям по рейтингу. Это исключит навязывание банками конкретных страховых компаний для покупки полиса, облегчит гражданам выбор организации для покупки полиса и обеспечит баланс интересов участников. Новые правила распространят также на договоры коллективного страхования.

Ранее сообщалось, что в России начала действовать новая методика расчёта возмещения по ОСАГО, которая позволит страховщикам защититься от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, привяжут к регионам и будут обновлять чаще