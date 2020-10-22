Россияне потеряли в пандемию 1,3 трлн рублей зарплаты

https://static.news.ru/photo/d219313e-14c6-11eb-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Россияне во время пандемии могли недополучить 1,3 трлн рублей зарплаты. Это касается тех, кто получает «серую» зарплату на предприятии.

Заработки сократились более чем у трети россиян, несмотря на то что ситуация с зарплатами в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в пандемию. В номинальном выражении зарплата выросла на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей, пишут «Известия».

Доцент базовой кафедры ТПП «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец считает, что многие компании теневого сектора экономики были вынуждены сокращать выплаты работникам.

В недвижимости и торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а всё, что свыше и традиционно выплачивалось по «серым» схемам, отменили, приводит издание слова эксперта.

Доля теневого бизнеса оценивается в 12,7% ВВП, снижение зарплат в этой сфере составило порядка 10%. Это означает, что работники недополучили «в конвертах» 1,7 трлн рублей. При этом даже при восстановлении бизнеса хозяева не желают отдавать работникам потерянный заработок.

На фоне второй волны коронавируса даже без введения нерабочих дней активность сферы услуг будет существенно снижена, а торговля покажет стагнацию и падение оборотов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские кредитные организации в период пандемии стали чаще отказывать заёмщикам, которые не могут официально подтвердить уровень своих доходов, сообщила директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.