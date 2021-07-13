Россияне назвали желаемую цену земельных участков

Россияне назвали справедливую стоимость земельного участка в исследовании банка «Открытие». По мнению большинства, она составляет до 60 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Речь идёт об участке под индивидуальное жилищное строительство с подъездом и электричеством. 7% опрошенных назвали справедливой стоимостью сотки земли 15 тысяч рублей, около 11% озвучили показатель в 15–30 тысяч рублей, столько же — 30–60 тысяч рублей.

Еще 9% респондентов готовы заплатить от 60 до 120 тысяч рублей за сотку, 6% граждан от 120 до 240 тысяч и 4% свыше 240 тысяч рублей. Половина участников исследования не стали отвечать на этот вопрос.

Отмечается, что опрос проводился в период с 5 до 9 июля, в нём приняли участие 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в разных городах страны.

Ранее в опросе сервиса «Работа.ру» россияне назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья. Оказалось, что граждане хотели бы в среднем получать 131,6 тысячи рублей в месяц.