Россияне начали собирать детей в школу раньше обычного

В этом году жители России намного раньше начали готовить детей к школе. Уже начался повышенный спрос на школьные товары. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского интернет-ретейлера Wildberries.

Самую высокую активность в покупке канцелярских товаров проявляют родители из Тывы, а также Калининградской и Астраханской областей. А ранний интерес к покупкам школьной формы отмечен в Республике Алтай, Рязанской и Волгоградской областях.

В этом году жители нашей страны на несколько недель раньше, чем обычно, начали собирать своих детей в школу, — сообщил источник, уточнив, что спрос начал повышаться с начала августа.

Канцелярские товары покупают в 3,9 раза больше (по сравнению с прошлым годом), пеналов — в 4,8 раза, ручек — в 4,2 раза, карандашей — в 3,9 раза.

Тетрадей родители заказали почти в 4,3 раза больше, чем в то же время в прошлом году, учебников — в 5,7 раза, дневников — в 4,3 раза, географических атласов — в 4,2 раза. Кроме того, россияне стали покупать больше одежды и обуви. Аналитики ожидают дальнейшего роста спроса.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (51%) выступили за раннее обучение детей финансовой грамотности в дошкольном или младшем школьном возрасте. Отмечается, что 20% респондентов сочли, что обучение стоит начинать со средней школы, ещё 18% — в старших классах и только 11% — в университете. При этом среди основных задач финансовой грамотности 41% опрошенных назвали планирование детьми личного бюджета.