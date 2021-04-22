Россияне могут получить налоговый вычет в упрощённом порядке с 21 мая

Налоговый вычет на НДФЛ можно будет получить по новым правилам с 21 мая. Это упрощённый порядок предоставления выплат на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным счетам, сообщает «РГ».
Теперь для оформления вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС,
Проверку налоговая служба будет проводить в течение месяца. Деньги вернут за 15 дней. Предварительно заполненное заявление будет формироваться автоматически после проверки полученных данных и после этого появится в личном кабинете. Там же можно будет и отследить весь процесс.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам оформлять вычет по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы без сбора документов и заполнения налоговых деклараций.