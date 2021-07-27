Россияне стали тратить больше денег с кредиток

Доля использования денежных средств на кредитных картах россиян существенно возросла в июне, увеличившись на 37%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Аналитики компании связали рост кредитных лимитов с началом летнего отпускного сезона, а также с увеличением трат на строительные материалы. Отмечается, что в эти месяцы у россиян традиционно растёт объём дорогостоящих покупок.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, рост использования лимитов на кредитках происходит на фоне увеличения среднего лимита по банковским картам. Последнюю тенденцию он объяснил фактором смягчения финансовыми организациями риск-политик по выдаче кредитов гражданам.

В свою очередь старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин считает, что рост используемого кредитного лимита вызван повышением потребительской активности россиян, а также растущим уровнем инфляции в стране.

Помимо этого, на ситуацию влияет и существенное повышение цен на значительное число товаров и услуг в последние месяцы. В то же время реальные доходы населения падают уже не первый год.

При этом доля задействованных на кредитках средств по сравнению с июнем прошлого года снизилась на 1,9 процентных пункта, что, по мнению старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, говорит о медленном восстановлении располагаемых доходов населения.

Эксперт также отметила, что на подобную статистическую тенденцию может влиять наличие нескольких кредитных карт у заёмщиков, что маскирует реальный уровень использования кредитных карт.

Ранее сообщалось, что пенсионные накопления россиян обновили рекорд на фоне распространения коронавирусной инфекции и составили 3 трлн рублей. В свою очередь общая сумма сохранённых средств (с учётом управления средствами со стороны управляющих компаний или ВЭБ.РФ) граждан составила 5 трлн рублей.