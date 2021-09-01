Россиянам рассказали об опасных уязвимостях в популярных автомобилях

В некоторых популярных у жителей России автомобилях обнаружились опасные неуязвимости. Например, Honda и Acura с бесключевым доступом уязвимы перед кибератаками. Об этом сообщает портал Security Lab со ссылкой на пользователя GitHub, обнаружившего проблему.

Отмечается, что угроза достаточно примитивна, но от этого не менее опасна — она уязвима перед атаками повторного воспроизведения.

Оказалось, что кибервзломщик может перехватить и записать те сигналы, которые подаются с брелока бортовому компьютеру, затем воспроизвести их и с их помощью получить контроль над автомобилем. Данная уязвимость обнаружена в моделях 2009 Acura TSX, 2016 Honda Accord V6 Touring Sedan, 2017 Honda HR-V, 2018 Honda Civic Hatchback и 2020 Honda Civic LX.

Ранее сообщалось, что российская «дочка» Honda — «Хонда Мотор Рус» в 2022 году постепенно прекратит поставки новых автомобилей в Россию, передают представители компании. По их словам, решение принято согласно стратегии развития данного сектора бизнеса корпорации. Программа направленна на реструктуризацию операций на фоне изменений мирового автопрома.