Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники вымогают у граждан деньги под видом инвестиций в фондовый рынок. Для этого они используют специальные сайты и приложения, предлагающие вкладывать средства онлайн и получать высокий доход. Об этом в интервью RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам Соловьёва, для поиска жертв мошенники создают специальные сайты, где предлагают гражданам инвестировать свои средства онлайн и получать высокий доход.

После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение, — рассказал юрист.

После этого мошенники под разными предлогами вытягивают деньги из жертвы. Для этого последней предлагается купля-продажа акций, облигаций или валютных корзин. Получив достаточно, злоумышленники перестают выходить на связь.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, как избавиться от чужого кредита. По его словам, в первую очередь после того, как человек узнал про взятый на его имя кредит, нужно отметить, откуда это стало известно. Хорошо бы записать разговор с представителями банка на диктофон, чтобы использовать его в полиции. Затем следует обратиться в выдавшую кредит организацию и взять копии всех документов, на основании которых его выдали.