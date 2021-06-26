Россиянам рассказали, как выгодно приобрести квартиру

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала россиянам, как выгодно приобрести квартиру. В беседе с NEWS.ru она рекомендовала гражданам обратить внимание на вторичное жильё.

Она пояснила, что из-за нестабильной ситуации на рынке труда лучше вкладываться в уже готовые квадратные метры. Так, из-за прошлогоднего локдауна заёмщики не могут обращаться в суд с жалобой на задержку строительства. По словам эксперта, сейчас многие клиенты жалуются на изменения сроков и отсутствие компенсаций.

Зачем покупать квартиру, в которой ты не можешь жить по программе льготной ипотеки со ставкой 6,5%, если можно купить недвижимость на вторичном рынке по ставке 7,5% и сразу пользоваться ей? — отметила Радченко.

Специалист подчеркнула, что «вторичка — это не обязательно убитая хрущёвка». Кроме того, многие застройщики и банки без программы льготной ипотеки дают хорошие дисконты. Она призвала граждан не обременять себя лишними обязательствами и просчитывать финансовые риски.

В заключение эксперт рассказала, чего ждать от рынка жилплощади в ближайшее время. По её словам, в этом году в стоимости недвижимости будет стагнация. Через два или три года цены могут отыграть рекордный рост последних лет.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра новых квартир в Москве оказалась рекордной и составила 255 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 24,9%.