Россиянам назвали эффективный способ накопления денег

Жителям России посоветовали вкладывать свои деньги в разные иностранные валюты. Так сбережения сохранятся и даже увеличатся. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Эксперт Артём Тузов отметил, что падение курса рубля приводит к росту инфляции. Поэтому те жители России, кто хранит свои сбережения в национальной валюте, подвержены угрозе потери денег. Специалист посоветовал рассредоточить средства, например, по четырём «корзинам»: рубль, доллар, евро и британский фунт.

Он считает, что не следует рассчитывать на падение курса доллара на фоне критического роста государственного долга США. Его кризис спровоцирует и падение других мировых валют.

Ранее сообщалось, что американский доллар станет идеальной валютой для россиян для хранения собственных денежных сбережений. Такое мнение NEWS.ru высказала сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её словам, доллар подойдёт для хранения средств в краткосрочном периоде (от нескольких месяцев до одного года). Однако из-за попыток ужесточения денежно-кредитной политики США американская валюта будет малопригодна для долгосрочных сбережений (от одного года до нескольких лет).