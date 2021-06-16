Россиян предупредили, что кризис «съест» долларовые накопления

https://static.news.ru/photo/839c2a86-cf36-11eb-b1c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предупредил, что держатели долларовых накоплений сильно пострадают, поскольку инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%). Об этом пишет ПРАЙМ.

Это связано с вызванным пандемией коронавируса кризисом, который способен «съесть» накопления. Так, государственный долг США вырос до 125% от размера экономики, если ставка будет повышена на уровень выше инфляции, это вызовет рост расходов бюджета США на обслуживание долга и создаст дополнительный дефицит бюджета как минимум в 3% ВВП.

По данным аналитиков, депозитчики уже сейчас теряют из-за отрицательной доходности в долларах США.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева предсказала, когда доллар рухнет до 60 рублей. По её словам, это произойдёт при продолжающемся росте цен на нефть, сохранении ЦБ курса на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политике Федрезерва с другими центробанками мира.