https://static.news.ru/photo/022b1c44-4b45-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Нефть в Белоруссию через транзитную трубу «Транснефти» сможет поставлять любая российская нефтяная компания.

Об этом сообщило БелТА со ссылкой на первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого.

Существовали определённые ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти». Президент России пообещал эти все ограничения снять, — заявил он.

Крутой добавил, что указ по этим ограничениям не будет распространяться на российские предприятия, которые готовы сотрудничать с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами. По его мнению, это повысит интерес небольших российских нефтяных компаний к рынку Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам. Цена будет составлять $127 за 1 тыс. куб. м. По его словам, это базовая цифра, которая звучит в переговорах. Он отметил, что министр энергетики РФ Александр Новак подробно проинформировал президентов о текущем состоянии мирового рынка.