https://static.news.ru/photo/b17cec96-4b35-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам. Цена будет составлять $127 за 1 тыс. куб.м.

По его словам, это базовая цифра, которая звучит в переговорах. Он отметил, что министр энергетики РФ Александр Новак подробно проинформировал президентов о текущем состоянии мирового рынка.

В 2020 году условия будут не хуже 2019 года. Возможно, произойдёт какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты, — цитирует БелТА слова политика.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну. По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено только 500 тысяч. Лукашенко потребовал принять меры, чтобы заставить Москву начать выполнять свои обязательства. Он добавил, что проблемы с Россией стали привычным делом.