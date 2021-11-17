Россия признала ДНР и ЛНР экономически

Итак, президент России объявил о гуманитарной поддержке населения «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Сам текст такого документа выдержан в предельно политкорректном тоне, формально не ставящем под вопрос территориальную целостность нынешней Украины, как бы условно она уже ни выглядела.

Да и срок действия нового президентского распоряжения также не противоречит общепринятым международным трендам и рассчитан до «окончательного политического урегулирования на основе Минских соглашений». Тех самых соглашений, перспектива выполнения которых со стороны украинских властей давно описывается известной поговоркой о сольном номере художественного свиста рака на Лысой горе под Киевом. Поэтому уже сейчас действие нового решения Владимира Путина представляется фактически бессрочным.

В обнародованном документе немало разных положений, направленных на поддержку хозяйственной жизни блокированных районов с немалым числом уже официально российских граждан, которым необходимо обеспечить просто физическое выживание. Но суть широкого экспорта товаров на российский рынок, облегчение их сертифицирования, допуск донецких и луганских предприятий к российским госзаказам описывается фактически одном понятием — углублённая экономическая интеграция.

В прошлом сентябре на условной донбасско-российской границе убрали таможенные посты, и ныне дан зелёный свет и поставкам товаров, что на практике означает восстановление единого экономического комплекса, заложенного ещё в Советском Союзе. Заодно будет прекращена и обозначившаяся в последние годы миграция с полным демонтажем предприятий Донецкой и Луганской областей в Россию.

Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ясно, что речь уже идёт не просто о гуманитарной поддержке населения двух, как принято говорить, самопровозглашённых территорий. В последние месяцы немало было призывов признать ДНР и ЛНР, как в своё время Россия пошла на признание Южной Осетии и Абхазии. Понятно, что сейчас несколько иной контекст международных отношений и такой шаг мог бы донельзя обострить и без того сложную ситуацию, нагнетаемую вокруг украинских проблем. Вон английский спецназ уже чуть ли не всерьёз готов отправиться на войну с Россией.

Но есть вещи куда более существенные. Недаром сейчас практически конфедеративное сближение России и Белоруссии начали с подписания огромного пакета экономических соглашений. С «отдельными районами», учитывая их масштабы, ещё проще. Так что, для кого-то начатый процесс является интеграцией. Кто-то воспримет его просто как де-факто поглощение этих территорий, как экономических комплексов, без официального признания независимости ДНР и ЛНР. Но в любом случае речь идёт о крепкой привязке советского индустриального района к матери России. И в таком контексте дипломатическое или политическое признание было бы просто формальным актом.

Тут главное не спешить, время работает как раз на восстановление всех исторических связей. Ну, а все попытки Киева решить проблему Донбасса силовыми методами должны надёжно блокироваться демонстрацией спокойной и уверенной российской силы. Многосторонние манёвры производят особенно умиротворяющее впечатление.