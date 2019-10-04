https://static.news.ru/photo/6fbfc270-e7a2-11e9-9ec9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гордеев Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие ОПЕК, которая занялась бы обеспечением стабильности зернового рынка и координацией ценовой политики.

Соответствующее предложение было озвучено на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер и премьер-министром земли Северный Рейн — Вестфалия Армином Лашетом в рамках международной выставки готовых продуктов питания ANUGA 2019 в Кёльне. Гордеев считает, что в «зерновую ОПЕК» могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина, другие страны. Данная организация может попробовать решить проблему голода на Земле, передаёт ТАСС.

Ранее Гордеев заявил, что Россия будет заимствовать опыт Германии в области переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), писал News.ru.