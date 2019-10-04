https://static.news.ru/photo/dbd735e2-e73e-11e9-b183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия будет заимствовать опыт Германии в области переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сказал вице-премьер Алексей Гордеев.

Заявление было сделано в ходе круглого стола в Кёльне. Встреча состоялась после ознакомления с работой мусоросжигательного завода AVG Koln — крупнейшего в Германии, — который с 1998 года перерабатывает ТКО в электрическую и тепловую энергию.

Мы, конечно, будем заимствовать этот опыт и по технологиям, и по организации самого сбора отходов для того, чтобы в соответствии с нацпроектом «Экология» выйти к 2024 году на 36% утилизации ТКО, — цитирует Гордеева «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, российский экологический оператор проводит активную работу по формированию у населения культуры обращения с отходами, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.