https://static.news.ru/photo/93f3bfb8-e200-11e9-84a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Российский экологический оператор» проводит активную работу по формированию у населения культуры обращения с отходами, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Культура обращения с отходами — это как раз правильное отношение, начиная с кухни, к тому, что у вас образовывается в виде отходов, — отметил он.

По его словам, в основе данной концепции лежит два ключевых направления — ответственное отношение к мусору и переработке, а также отсутствие роста и возможность снижения его объёмов.

Если мы говорим о создании отрасли ТКО, мы должны понимать, что есть определенная стоимость услуги. Её в любом случае надо будет платить — но на условии справедливости и прозрачности, — заявил Буцаев.

При этом гендиректор РЭО подчеркнул, что оператор выступает против того, чтобы тариф был непонятен населению.

Он добавил, снизить оплату и помочь экологии позволит отношение к мусору как к сырью для дальнейшего производства, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что примерно 1,6 млн жителей России с января по июль текущего года провели перерасчёт платы за вывоз мусора. Благодаря этому им удалось вернуть около 700 млн рублей.