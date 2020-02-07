https://static.news.ru/photo/937c5f82-4942-11ea-96d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин сообщил, что все грузовые пропускные пункты на границе Дальнего Востока и Китая открылись для перевозки грузов.

Уточняется, что движение возобновлено по временной схеме: овощи и фрукты будут перевозить российские водители на российских грузовиках, погружая их на территории Китая. Китайские транспортные средства с грузом оборудования будут пропускать в количестве не более 20 единиц, разгружать на территории благовещенского порта и возвращать в КНР, передаёт ТАСС.

Но фактически работа идет не так ритмично, как до закрытия. И можем констатировать, что наиболее традиционные пункты пропуска для перемещения грузов - они работают. Может быть, не с такой нагрузкой, как раньше, но работают в постоянном режиме, - сказал Ивин.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за снижения количества поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. В связи с закрытием новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16-ти КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию. Замглавы правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев срочно поручил проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения.