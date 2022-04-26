Россия остановила поставки газа в Польшу

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Россия остановила поставки газа в Польшу, сообщает портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны. О причинах остановки поставок газа не было объявлено официально.

Информацию сначала о значительном сокращении транспортировки газа, а затем и о приостановке неофициально подтвердили в правительственных источниках. О причинах приостановки поставок россияне не проинформировали польскую сторону, — сообщает агентство.

26 апреля уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях. Чиновник не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.

Ранее польский министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что Варшава готова к отказу от российских ресурсов и намерена призывать к такому решению все страны ЕС. По её словам, на ближайшем саммите Евросоюза Польша выступит с предложением ввести квоты и сборы за использование энергоносителей из России. Она уточнила, что Польша предложит ввести на российское сырьё аналог ETS, чтобы стимулировать ускорение отказа от российских угля и газа.

Варшава также составила свой санкционный список против Москвы и Минска, включающий 50 позиций. Он касается российских и белорусских олигархов и фирм, которые работают в Польше. В него включены «Газпром», «Акрон», НОВАТЭК, «ФосАгро» и все предприятия, поставлявшие в страну уголь из РФ и Донбасса.