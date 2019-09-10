Впервые после начала санкционного давления на Россию чистый государственный долг страны опустился ниже нулевой отметки. Нестабильная геополитическая обстановка в мире и отсутствие сверхвысоких цен на нефть не помешали РФ добиться подобных показателей. Как долго получится удерживать долг на отрицательном уровне — в материале News.ru.
Согласно информации Минфина, с нынешнего лета госдолг в широком понимании (внутренний и внешний, а также долги регионов и муниципальных образований) стал заметно меньше, чем ликвидные активы, сообщает РБК. Во многом этого удалось добиться благодаря растущим резервам государства.
На 1 августа чистые активы расширенного правительства равнялись 1,25% прогнозного ВВП-2019, против 1,5% ВВП по состоянию на 1 января. Общий объём госдолга России на 1 августа составлял 16,2 трлн рублей (15% ВВП), а ликвидные активы (депозиты на счетах в ЦБ и кредитных организациях) равнялись 17,6 трлн (16,2% ВВП). В целом же активам удалось превысить уровень госдолга уже 1 июня.
Как пояснил News.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, России удалось значительно повысить уровень своей макроэкономической стабильности, выведя её за рамки развивающихся стран, путём использования жёсткой бюджетной и фискальной политик, а также с помощью консервативной денежно-кредитной политики Центробанка.
Однако в отличие от других рынков EM, в России отрицательный чистый госдолг является отражением соответствующих низких уровней качества и темпов экономического роста в стране.
С учётом того факта, что РФ может увеличить объёмы госдолга на 5-7 трлн рублей без значительного усиления рисков макроэкономической стабильности, сохранение показателя чистого долга в «отрицательной зоне» будет висеть дамокловым мечом тех пор, пока правительство не откажется от чрезмерной бюджетной жёсткости, отмечает эксперт. В этой связи шансы на то, что бюджетная жёсткость ослабится, появляются в перспективе 2020 года, что даёт основания полагать, что чистый долг выйдет в «положительную зону» уже в конце 2020 — начале 2021 года.
В свою очередь главный стратег компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров рассказал, что правительство неоднократно подвергалось критике за свою политику накапливания резервов, однако в итоге стало возможным номинальное исчезновение государственного долга.
По его словам, сохранить такое положение дел Москва сможет при условии продолжения политики аккумулирования накоплений и одновременной активизации экономики. В настоящее время перед Россией стоит серия ключевых задач, которые в перспективе позволят государству стать ещё сильнее.
Свои плоды приносят и политика девалютизации и деафшоризации, так что сейчас можно сказать, что экономика РФ является перспективной, открытой для инвестиций и одновременно стабильной и устойчивой, считает Александров.
По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, Фонд национального благосостояния России уже сейчас превышает 8% ВВП и по итогам года точно будет больше 10-11%. Кроме того, бюджет остаётся профицитным, что как раз и является следствием той самой бюджетной консолидации. То есть власти увеличивают бюджетные поступления, за счёт чего формируются резервы и как результат — сокращается чистый госдолг.
Более того, сейчас общая валютная позиция России положительная, поэтому общий объём государственных и частных валютных резервов больше, чем весь внешний долг экономики.
Однако обратная сторона медали такой политики — крайне слабый рост экономики. Из-за отсутствия бюджетных вливаний рост ВВП остаётся низким, посетовал Авакян. В этой связи государству следует найти разумный баланс между необходимостью держать стабильной ситуацию в бюджетной сфере и поддерживать экономический рост. В российских реалиях это просто жизненно необходимо, так как структурные ограничения не позволяют рассчитывать на то, что в качестве драйвера экономики выступит частный бизнес — пока что его доля в экономике только падает, а столь необходимые структурные реформы очевидный эффект принесут не ранее, чем через 5 лет.
Экономическая конъюнктура РФ остаётся весьма слабой, а названные правительством драйверы роста в виде нацпроектов продолжают «буксовать» в своей реализации. Таким образом в стране сложилась уникальная ситуация, но наибольшее внимание привлекает не плоскость покрытия госдолга резервами государства, а сохраняющаяся неспособность эффективно распорядиться колоссальными накопленными ресурсами.