Впервые после начала санкционного давления на Россию чистый государственный долг страны опустился ниже нулевой отметки. Нестабильная геополитическая обстановка в мире и отсутствие сверхвысоких цен на нефть не помешали РФ добиться подобных показателей. Как долго получится удерживать долг на отрицательном уровне — в материале News.ru.

Согласно информации Минфина, с нынешнего лета госдолг в широком понимании (внутренний и внешний, а также долги регионов и муниципальных образований) стал заметно меньше, чем ликвидные активы, сообщает РБК. Во многом этого удалось добиться благодаря растущим резервам государства.

На 1 августа чистые активы расширенного правительства равнялись 1,25% прогнозного ВВП-2019, против 1,5% ВВП по состоянию на 1 января. Общий объём госдолга России на 1 августа составлял 16,2 трлн рублей (15% ВВП), а ликвидные активы (депозиты на счетах в ЦБ и кредитных организациях) равнялись 17,6 трлн (16,2% ВВП). В целом же активам удалось превысить уровень госдолга уже 1 июня.

Как пояснил News.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, России удалось значительно повысить уровень своей макроэкономической стабильности, выведя её за рамки развивающихся стран, путём использования жёсткой бюджетной и фискальной политик, а также с помощью консервативной денежно-кредитной политики Центробанка.

В терминах суверенной закредитованности Россию сейчас можно сравнить с ОАЭ, где соотношение госдолга к ВВП колеблется в диапазоне 18-20%, нежели с аналогами из сегмента развивающихся рынков (EM). Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер»

Однако в отличие от других рынков EM, в России отрицательный чистый госдолг является отражением соответствующих низких уровней качества и темпов экономического роста в стране.

С учётом того факта, что РФ может увеличить объёмы госдолга на 5-7 трлн рублей без значительного усиления рисков макроэкономической стабильности, сохранение показателя чистого долга в «отрицательной зоне» будет висеть дамокловым мечом тех пор, пока правительство не откажется от чрезмерной бюджетной жёсткости, отмечает эксперт. В этой связи шансы на то, что бюджетная жёсткость ослабится, появляются в перспективе 2020 года, что даёт основания полагать, что чистый долг выйдет в «положительную зону» уже в конце 2020 — начале 2021 года.



В свою очередь главный стратег компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров рассказал, что правительство неоднократно подвергалось критике за свою политику накапливания резервов, однако в итоге стало возможным номинальное исчезновение государственного долга.

Такая стратегия позволяет экономике России стать одной из самых устойчивых и эффективных на данный момент среди всех EM-стран. Нынешние условия позволили ей стать даже более устойчивой, чем европейская. При высокой доходности российских активов инвестиционный климат внутри страны становится привлекательней. Дмитрий Александров главный стратег компании «УНИВЕР Капитал»

По его словам, сохранить такое положение дел Москва сможет при условии продолжения политики аккумулирования накоплений и одновременной активизации экономики. В настоящее время перед Россией стоит серия ключевых задач, которые в перспективе позволят государству стать ещё сильнее.

Свои плоды приносят и политика девалютизации и деафшоризации, так что сейчас можно сказать, что экономика РФ является перспективной, открытой для инвестиций и одновременно стабильной и устойчивой, считает Александров.

По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, Фонд национального благосостояния России уже сейчас превышает 8% ВВП и по итогам года точно будет больше 10-11%. Кроме того, бюджет остаётся профицитным, что как раз и является следствием той самой бюджетной консолидации. То есть власти увеличивают бюджетные поступления, за счёт чего формируются резервы и как результат — сокращается чистый госдолг.

Более того, сейчас общая валютная позиция России положительная, поэтому общий объём государственных и частных валютных резервов больше, чем весь внешний долг экономики.

Однако обратная сторона медали такой политики — крайне слабый рост экономики. Из-за отсутствия бюджетных вливаний рост ВВП остаётся низким, посетовал Авакян. В этой связи государству следует найти разумный баланс между необходимостью держать стабильной ситуацию в бюджетной сфере и поддерживать экономический рост. В российских реалиях это просто жизненно необходимо, так как структурные ограничения не позволяют рассчитывать на то, что в качестве драйвера экономики выступит частный бизнес — пока что его доля в экономике только падает, а столь необходимые структурные реформы очевидный эффект принесут не ранее, чем через 5 лет.

Экономическая конъюнктура РФ остаётся весьма слабой, а названные правительством драйверы роста в виде нацпроектов продолжают «буксовать» в своей реализации. Таким образом в стране сложилась уникальная ситуация, но наибольшее внимание привлекает не плоскость покрытия госдолга резервами государства, а сохраняющаяся неспособность эффективно распорядиться колоссальными накопленными ресурсами.