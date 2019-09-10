https://static.news.ru/photo/1ee748f4-d38f-11e9-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года достиг отметки ниже нуля и ушёл в отрицательную зону. Этого удалось достичь за счёт рекордных резервов.

По некоторым данным, если бы стране пришлось немедленного погасить долги, это можно было бы сделать с помощью одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Копить запасы и соблюдать жёсткую долговую дисциплину правительство вынудили санкции и стоимость нефти.

Как подчеркнул главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, отсутствие чистого госдолга говорит об уникальности РФ среди рынка развивающихся государств, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что Россия за июнь текущего года вложила в американские облигации $10,8 млрд, чем продолжила тенденцию сокращения. По данным Министерства финансов США, размер вложений по долгосрочным облигациям достиг $5,296 млрд, по краткосрочным — $5,552 млрд.