Чистый государственный долг России впервые с 2014 года достиг отметки ниже нуля и ушёл в отрицательную зону. Этого удалось достичь за счёт рекордных резервов.
По некоторым данным, если бы стране пришлось немедленного погасить долги, это можно было бы сделать с помощью одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.
Копить запасы и соблюдать жёсткую долговую дисциплину правительство вынудили санкции и стоимость нефти.
Как подчеркнул главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, отсутствие чистого госдолга говорит об уникальности РФ среди рынка развивающихся государств, передаёт
Ранее News.ru писал, что Россия за июнь текущего года вложила в американские облигации $10,8 млрд, чем продолжила тенденцию сокращения. По данным Министерства финансов США, размер вложений по долгосрочным облигациям достиг $5,296 млрд, по краткосрочным — $5,552 млрд.