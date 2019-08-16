Россия за июнь текущего года вложила в американские облигации $10,8 млрд, чем продолжила тенденцию сокращения.
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В мае данная сумма составляла $12 млрд. При этом максимальный объём вложений российской стороны в госдолг США был зафиксирован в октябре 2010 года — $176,3 млрд.
Объём российских вложений в американские госбумаги снижался весь 2018 год.
Основным вкладчиком в американский долг по-прежнему остаётся Китай, объём вложений страны достигает $1,127 трлн, следом идёт Япония с $1,07 трлн, замыкает тройку лидеров Бразилия с $305,1 млрд.