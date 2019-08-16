https://static.news.ru/photo/1318b0e6-bff1-11e9-a945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия за июнь текущего года вложила в американские облигации $10,8 млрд, чем продолжила тенденцию сокращения.

По данным Министерства финансов США, размер вложений по долгосрочным облигациям достиг $5,296 млрд, по краткосрочным — $5,552 млрд.

В мае данная сумма составляла $12 млрд. При этом максимальный объём вложений российской стороны в госдолг США был зафиксирован в октябре 2010 года — $176,3 млрд.

Объём российских вложений в американские госбумаги снижался весь 2018 год.

Основным вкладчиком в американский долг по-прежнему остаётся Китай, объём вложений страны достигает $1,127 трлн, следом идёт Япония с $1,07 трлн, замыкает тройку лидеров Бразилия с $305,1 млрд.