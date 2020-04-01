https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтяные компании РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договорённостей ОПЕК+. Саудовская Аравия при этом уже подняла производство сырья до уровня свыше 12 миллионов баррелей в сутки.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

По состоянию на 1 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.

31 марта цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не ведётся.