Лавров: Россия не боится конкуренции в газовой сфере

https://static.news.ru/photo/a93dbf54-364b-11eb-aad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

Россия не имеет ничего против реализации проектов, направленных на диверсификацию поставок газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом Москва отвергает политизацию вопросов сотрудничества в этой сфере, подчеркнул он в видеообращении к участникам международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

Выбор должны делать сами страны-потребители исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды, а не под гнётом ультиматумов и угроз, звучащих из-за океана, — цитирует Лаврова ТАСС.

Основным проектом, призванным диверсифицировать поставки российского газа в Европу, является «Северный поток — 2». Он предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее, как писал NEWS.ru, Еврокомиссия на фоне возможного расширения санкций США в отношении «Северного потока — 2» раскритиковала введение третьими странами ограничений против европейских компаний, ведущих бизнес в законном поле.